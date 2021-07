Brignano | schianto tra quattro auto | un 20enne estratto dalle lamiere | è grave

(Di domenica 4 luglio 2021)incidente nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio aGera d’Adda, lungo la provinciale 129 che porta a Cologno al Serio. Cause e dinamica sono ancora da chiarire, ma nellosono rimaste coinvoltevetture, due delle quali si sono ribaltate e rimaste adagiate su un fianco ai lati della carreggiata. Sul posto in pochi minuti sono arrivati un’medica, due ambulanze, i carabinieri della stazione di Treviglio e due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Treviglio che hanno subitoun ragazzo di 20 anni che era rimasto incastrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Brignano schianto

Ferito anche un coetaneo ma in modo molto più lieve: due delle vetture coinvolte si sono ribaltate e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ragazzo. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio, poco prima delle 3, lungo la strada provinciale 128 che da Br ...