Brave and Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2021: Suhan rischia la vita, Cesur la salva! (Di domenica 4 luglio 2021) Le Anticipazioni della Prima Puntata di Brave and Beautiful, in onda lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che il primo incontro tra i due protagonisti è piuttosto movimentato! Leggi su comingsoon (Di domenica 4 luglio 2021) Ledella Prima Puntata diand, in onda lunedì 5su Canale 5, rivelano che il primo incontro tra i due protagonisti è piuttosto movimentato!

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful storia di un amore impossibile - #Brave #Beautiful #storia #amore - tuttopuntotv : Brave and Beautiful: tra amori impossibili e incendi dolosi da lunedì su Canale 5 #Canale5 #Mediaset… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 5 luglio 2021 il primo incontro di Cesur e Suhan - #Brave #Beautiful… - EmakiaTomas : RT @CIAfra73: SerieTivu: Aspettando #BraveAndBeautiful da lunedì alle 14:45 su Canale 5, conosciamo meglio #TubaBüyüküstün, ... https://t.c… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 5 luglio 2021 il primo incontro di Cesur e Suhan - #Brave #Beautiful… -