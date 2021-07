Bonus tv di 100 euro per tutti (con una novità): sale l'attesa, ecco come si fa domanda (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la firma del Mef e del Mise del decreto attuativo entro 15 giorni ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che renderà operativo il Bonus e permetterà di conoscere i dettagli. L'... Leggi su today (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la firma del Mef e del Mise del decreto attuativo entro 15 giorni ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che renderà operativo ile permetterà di conoscere i dettagli. L'...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Bonus tv da 100 euro: ecco come funziona e quali sono i tre requisiti - Corriere : Bonus tv da 100 euro: ecco come funziona e quali sono i tre requisiti - QPeriscopica : Bonus tv di 100 euro per tutti, senza limiti di reddito Come per l’abolizione del #cashback, continuano ad essere p… - msn_italia : Bonus di 100 euro per cambiare tv Nessun limite di reddito per chiederlo - gidolo : RT @romatoday: Bonus tv di 100 euro per tutti (con una novità): sale l'attesa, ecco come si fa domanda -