Bonus TV 2021 | 100 euro senza ISEE ma tra i nuovi requisiti c’è il canone RAI | cos’è e come funziona

Il Bonus TV 2021 è finalmente in partenza. L'agevolazione porta con sé importanti novità, a partire da una modifica dei requisiti dell'ultima ora che interesserà milioni di potenziali fruitori. Il riferimento va all'obbligo di disporre della prova di pagamento del canone RAI per l'anno in corso. Nella pratica, sarà necessario portare la bolletta dell'utenza sulla quale viene addebitato il canone, oppure in alternativa il modello F24 con cui è stata eseguita la quiescenza. La novità arriva contestualmente alla firma congiunta del Ministero dell'Economia e del Mise rispetto al decreto attuativo, che ...

