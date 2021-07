Blitz della polizia municipale a Porto Potenza, venditore abusivo fugge tra gli ombrelloni (Di domenica 4 luglio 2021) Potenza PICENA - Venditori abusivi in spiaggia, tre i sequestri effettuati nella mattinata di ieri dalla polizia municipale. In un caso, venditore abusivo in fuga tra gli ombrelloni, sotto gli occhi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 luglio 2021)PICENA - Venditori abusivi in spiaggia, tre i sequestri effettuati nella mattinata di ieri dalla. In un caso,in fuga tra gli, sotto gli occhi ...

Advertising

AGR_web : Blitz dei carabinieri in un allevamento abusivo di cani husky, salvati centodieci esemplari I Carabinieri della Sta… - SassiLive : BALLANO IN UN LOCALE SULLA SPIAGGIA DI GALLIPOLI, BLITZ DELLA POLIZIA: MULTA E CHIUSURA - ladyrosmarino : RT @TgLa7: #Greenpass falsi e vaccini venduti sul #Darkweb, blitz della guardia di finanza - iltirreno : Blitz della guardia di finanza: tantissimi utenti si sono registrati sui canali illegali alla ricerca attratti dall… - mattinodipadova : Cocaina purissima per le piazze padovane: droga ancora in sasso, per un valore che supera i 10 mila euro. Blitz dei… -