Birmania: 25 morti negli scontri tra esercito e civili

E' salito a 25 il bilancio nei morti in seguito agli scontri in Birmania tra l'esercito e civili che si oppongono al governo dei militari, nel centro del paese. Dal golpe del primo febbraio, quasi 900 persone sono morte.

Ultime Notizie dalla rete : Birmania morti Birmania: 25 morti negli scontri tra esercito e civili E' salito a 25 il bilancio nei morti in seguito agli scontri in Birmania tra l'esercito e civili che si oppongono al governo dei militari, nel centro del paese. Dal golpe del primo febbraio, quasi 900 persone sono morte nei ...

Birmania:celebrano compleanno leader giunta con finte esequie In diverse città della Birmania manifestanti anti - golpe hanno festeggiato oggi il compleanno del leader della giunta Min ... Secondo un gruppo di monitoraggio locale, quasi 890 civili sono morti in un ...

Il presidente compie gli anni, ma i birmani gli fanno il funerale YANGON - In diverse città della Birmania manifestanti anti-golpe hanno festeggiato oggi il compleanno del presidente della giunta Min Aung Hlaing bruciando il suo ritratto e allestendo i suoi finti fu ...

