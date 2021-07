Biden celebra il primo 4 luglio da presidente dopo la campagna che ha portato gli Usa fuori dal Covid

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Biden, 3 mln di posti di lavoro da inizio mio mandato: (ANSA) - WASHINGTON, 02 LUG - 'Tre milioni… - statodelsud : Usa Weekly News, Biden celebra l’orgoglio Lgbtq+ e Trump riparte dall’Ohio - Pino__Merola : Usa Weekly News, Biden celebra l’orgoglio Lgbtq+ e Trump riparte dall’Ohio - SkyTG24 : Usa Weekly News, Biden celebra l’orgoglio Lgbtq+ e Trump riparte dall'Ohio -

Ultime Notizie dalla rete : Biden celebra

'L'America statornando insieme', annucia in un video e sottolinea che doo un anno di lotta alla pandemia oggi si può rivendicare l'indipendenza anche dal Covid"Tre milioni di posti di lavoro da quando è iniziato il mio mandato: il nostro piano economico sta funzionando". Così Joesu Twitter i nuovi dati positivi sull'occupazione, che registrano per il mese di maggio 850 mila nuovi posti di lavoro. .Secondo Abc News, servono ancora settimane perché siano raggiunti gli obiettivi vaccinali previsti per il 4 luglio. Il presidente: 'Sono preoccupato che altre persone muoiano'. Gli Stati Uniti celebra ...Avrebbe dovuto essere anche la festa dell’“indipendenza dal Covid”, ma il target della campagna vaccinale non è stato raggiunto. Negli Usa oggi si celebra l’Independence Day, giorno che per quest’anno ...