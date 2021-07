(Di domenica 4 luglio 2021) Conto alla rovescia per il volodi Jeff: il lancio è previsto, salvo imprevisti, per il prossimo 20 luglio. Ma il multimiliardario, ormai con il cuore altrove, nonla sua '...

Advertising

leone52641 : RT @andfranchini: #Bezos vola nello spazio, lascia timone #Amazon a #Jassy - Ultima Ora - andfranchini : #Bezos vola nello spazio, lascia timone #Amazon a #Jassy - Ultima Ora - ansa_economia : Bezos vola nello spazio, lascia timone Amazon a Jassy. Miliardario, ho piena fiducia. Ma resta presidente esecutivo… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Bezos vola nello spazio, lascia timone Amazon a Jassy: (ANSA) - ROMA, 04 LUG - Conto alla rovescia… - fisco24_info : Bezos vola nello spazio, lascia timone Amazon a Jassy: Miliardario, ho piena fiducia. Ma resta presidente esecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Bezos vola

ANSA Nuova Europa

E lo stessomanterrà comunque la carica di presidente ma ''esecutiv'o'', cioè non solo una figura di garanzia ma anche pronto ad intervenire sulle scelte della società. L'annuncio del cambio ......desiderio di volare nello Spazio dopo sessant'anni di attesa grazie all'intervento di Jeff, ... Blu Origin) Foto L'Ottantaduenne Wally Funk durante il video rilasciato per la Blue Origin Tag:...Conto alla rovescia per il volo nello spazio di Jeff Bezos: il lancio è previsto, salvo imprevisti, per il prossimo 20 luglio. (ANSA) ...“Nessuno ha atteso di più - ha scritto su Instagram il fondatore di Amazon e di Blue Origin, Bezos - Il momento è arrivato. La data del 20 luglio rientra nella simbologia spaziale: è la data dell’anni ...