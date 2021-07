Bezos nello spazio | il timone di Amazon va a Jassy

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 luglio 2021) Conto alla rovescia per il volodi Jeff: il lancio è previsto, salvo imprevisti, per il 20 luglio. Ma il multimiliardario, ormai con il cuore tra le stelle, non lascia la sua creatura: sarà affidata da domani alla guida di Andrew R.(Andy per gli amici) per il qualenutre una stima incondizionata. E lo stessomanterrà comunque la carica di presidente ma esecutivo, cioè non solo una figura di garanzia ma anche pronto ad intervenire sulle scelte strategiche della società. L’annuncio del cambio della guardia è di pochi mesi fa: ...