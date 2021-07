Belgio-Italia, Vertonghen non ci sta: “Gli italiani mi hanno irritato…” (Di domenica 4 luglio 2021) Una voce fuori dal coro. Dopo Belgio-Italia, Jan Vertonghen non si è complimentato con l’Italia per il passaggio del turno. I Diavoli Rossi, sul campo tedesco dell’Allianz Stadium, sono stati eliminati dopo aver patito una sconfitta per 2-1. Il primo ko di Euro 2020 per i belgi che hanno abbandonato i sogni di gloria. Lo stopper 34enne si è detto irritato dagli Azzurri e dai loro modi di fare in campo. Belgio-Italia, Vertonghen non brilla di sportività Non si è unito al fiume di complimenti riservati agli Azzurri di Roberto Mancini. Jan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Una voce fuori dal coro. Dopo, Jannon si è complimentato con l’per il passaggio del turno. I Diavoli Rossi, sul campo tedesco dell’Allianz Stadium, sono stati eliminati dopo aver patito una sconfitta per 2-1. Il primo ko di Euro 2020 per i belgi cheabbandonato i sogni di gloria. Lo stopper 34enne si è detto irritato dagli Azzurri e dai loro modi di fare in campo.non brilla di sportività Non si è unito al fiume di complimenti riservati agli Azzurri di Roberto Mancini. Jan ...

