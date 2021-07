“Belgio-Italia da rigiocare”: la strana petizione lanciata sul web (Di domenica 4 luglio 2021) La strana petizione per rigiocare Belgio-Italia Belgio-Italia è stata una delle partite più belle ed entusiasmanti di questo Europeo. Abbiamo potuto ammirare la grande determinazione del gruppo Azzurro guidato da Roberto Mancini, che è riuscito a strappare il pass e accedere così alla semifinale, dove troveremo la Spagna. Intanto sul web qualcuno ha provato a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 luglio 2021) Laperè stata una delle partite più belle ed entusiasmanti di questo Europeo. Abbiamo potuto ammirare la grande determinazione del gruppo Azzurro guidato da Roberto Mancini, che è riuscito a strappare il pass e accedere così alla semifinale, dove troveremo la Spagna. Intanto sul web qualcuno ha provato a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - AzzolinaLucia : Belgio-Italia 1-2 ????. Si va alle semifinali??. - furgeTX : RT @Gazzetta_it: Lukaku e il colpo di testa (mancato), ma resta un top. E un vanto per la Serie A - eskeretette : RT @mirkocalemme: 109 gol e 85 assist in 397 gare con il #Napoli, 10 reti e nove passaggi vincenti in 45 presenze con l'#Italia, decine di… -