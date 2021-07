“Belgio-Italia da rigiocare? Ad una solo condizione”: spunta la curiosa petizione (Di domenica 4 luglio 2021) rigiocare Belgio-Italia, la partita che ha portato gli Azzurri in semifinale? La petizione provocatoria che fa discutere. Belgio-Italia (GettyImages)Dopo Belgio-Italia, la nazionale Italiana di calcio è arrivata alle semifinali di Euro 2020. La gioia del Bel Paese per il trionfo è stata incommensurabile, giacché la nazionale belga, prima nel ranking FIFA, partiva leggermente favorita nei pronostici. Il 2 a 1 strameritato degni Azzurri ha di contrappasso visibilmente deluso Lukaku, Vertonghen & Co., che sognavano la ... Leggi su chenews (Di domenica 4 luglio 2021), la partita che ha portato gli Azzurri in semifinale? Laprovocatoria che fa discutere.(GettyImages)Dopo, la nazionalena di calcio è arrivata alle semifinali di Euro 2020. La gioia del Bel Paese per il trionfo è stata incommensurabile, giacché la nazionale belga, prima nel ranking FIFA, partiva leggermente favorita nei pronostici. Il 2 a 1 strameritato degni Azzurri ha di contrappasso visibilmente deluso Lukaku, Vertonghen & Co., che sognavano la ...

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - AzzolinaLucia : Belgio-Italia 1-2 ????. Si va alle semifinali??. - franz056 : 'Sti francesi non ce vonno sta', c'hanno provato pure con l'Eurofestival. Rancorosi come i SINISTRI: per loro se vi… - MazziottiMazz1 : @SkySport Ancora?!! Ma se è il più scarso di tutti….a parte lo sloveno di Belgio Italia… -