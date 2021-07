BEGGIN DEI MANESKIN È LA CANZONE PIÙ ASCOLTATA AL MONDO: GIORNATA STORICA PER L’ITALIA! (Di domenica 4 luglio 2021) I MANESKIN sul tetto del MONDO con BEGGIN! Una GIORNATA che entra nella storia della musica e dell’Italia. I MANESKIN, trionfatori di Sanremo e dell’Eurovision, dopo l’Italia e l’Europa sbancano la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify a livello mondiale. Con quasi 7,5 milioni di ascolti, BEGGIN’ dei MANESKIN si posiziona al primo posto, superando Olivia Rodrigo e la sua Good 4 U. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan con la cover del gruppo Madcon scrivono una nuova e splendida pagina della musica italiana nel MONDO. Dopo i grandi risultati, oltre ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 4 luglio 2021) Isul tetto delcon! Unache entra nella storia della musica e dell’Italia. I, trionfatori di Sanremo e dell’Eurovision, dopo l’Italia e l’Europa sbancano la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify a livello mondiale. Con quasi 7,5 milioni di ascolti,’ deisi posiziona al primo posto, superando Olivia Rodrigo e la sua Good 4 U. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan con la cover del gruppo Madcon scrivono una nuova e splendida pagina della musica italiana nel. Dopo i grandi risultati, oltre ...

Advertising

SpotifyItaly : I '60 erano gli anni della British Invasion, il 2021 quello dell' #ITALIANINVASION. È tutto merito dei… - Agenzia_Ansa : Continua l'ascesa dei Måneskin che collezionano un nuovo risultato record, posizionandosi #6 con 'I WANNA BE YOUR S… - EddieBala4 : RT @SpotifyItaly: I '60 erano gli anni della British Invasion, il 2021 quello dell' #ITALIANINVASION. È tutto merito dei @thisismaneskin ch… - bubinoblog : BEGGIN DEI MANESKIN È LA CANZONE PIÙ ASCOLTATA AL MONDO: GIORNATA STORICA PER L'ITALIA! - gio0996 : RT @improtass: I MANESKIN HANNO SPODESTATO OLIVIA RODRIGO CON BEGGIN ripeto: BEGGIN DEI MANESKIN È PRIMA IN CLASSIFICA GLOBALE https://t.co… -