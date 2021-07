"Basta propaganda, muscoli e like sul ddl Zan, che non passerà mai così com'è" (Di domenica 4 luglio 2021) Ieri un signore su fb mi ha scritto: “tu non hai diritto di mettere il becco su quella legge, lo so soltanto io che ho un figlio transessuale cosa voglia dire subire insulti, umiliazioni e temere di essere pestati per strada.” Ho incassato con sincera comprensione quel messaggio, ne ho intuito il senso e la sofferenza che hanno impregnato quelle parole.Se ne parla poco, probabilmente nemmeno quel signore ne è a conoscenza, ma grazie alla mia collega e amica Lisa Noja c’è anche la disabilità tra le discriminazioni da contrastare previste nel ddl Zan.Ho subito pensato: anch’io sono papà di una ragazza autistica, anch’io posso comprendere, anch’io ho il diritto di occuparmi di quella legge, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Ieri un signore su fb mi ha scritto: “tu non hai diritto di mettere il becco su quella legge, lo so soltanto io che ho un figlio transessuale cosa voglia dire subire insulti, umiliazioni e temere di essere pestati per strada.” Ho incassato con sincera comprensione quel messaggio, ne ho intuito il senso e la sofferenza che hanno impregnato quelle parole.Se ne parla poco, probabilmente nemmeno quel signore ne è a conoscenza, ma grazie alla mia collega e amica Lisa Noja c’è anche la disabilità tra le discriminazioni da contrastare previste nel ddl Zan.Ho subito pensato: anch’io sono papà di una ragazza autistica, anch’io posso comprendere, anch’io ho il diritto di occuparmi di quella legge, ...

