Basket, Preolimpico 2021: l'Italia sogna Tokyo, ma serve l'impresa contro la Serbia (Di domenica 4 luglio 2021) Da Torino 2016 a Belgrado 2021. Sono passati cinque anni da quella maledetta finale contro la Croazia ed oggi l'Italia ha di nuovo la grande occasione di tornare alle Olimpiadi. Questa volta, però, gli azzurri non sono favoriti e avranno bisogno di una clamorosa impresa per superare la corazzata Serbia, favoritissima già dalla vigilia per staccare un biglietto dal Giappone. Le Olimpiadi mancano da 17 anni per il Basket italiano, da quell'incredibile medaglia d'argento vinta ad Atene 2004. Adesso manca una sola partita, sicuramente la più difficile e complicata, ma anche quella che ormai tutti gli azzurri ...

