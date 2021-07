Basket | Petrucci | ‘una partita straordinaria contro la Serbia | resterà nella storia’

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Una, che rimarràstoria perché vincere in casa dellaè sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff. Ringrazio tutto il mondo delche ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande”. Ad affermarlo in una nota è il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giannicommentando la vittoria dell’Italia a Belgradolaper 102 a 95. Con ...

'Finalmente ce l'abbiamo fatta'. Lo ha detto all 'Italpress il presidente della Federbasket Giannidopo la vittoria in casa della Serbia nella finale del preolimpico che regala all'Italia la qualificazione alle Olimpiadi diciassette anni dopo l'ultima volta . 'Sembrava quasi che non ...E poi manca la ciliegina sulla torta, il. E' difficile, ma non impossibile'. L'Olimpiade ...di Gravina smentisce quel vecchio detto che si attribuisce al suo predecessore Gianni, che un ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un'impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria ..."Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un'impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo ...