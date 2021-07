Basket | Mancini | ' grandissimo gioco | grandissima Italia'

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "". Così in un tweet il ct della nazionale di calcio Robertosaluta la vittoria dell'delcontro la Serbia che permette agli azzurri di qualificarsi per le olimpiadi di Tokyo.

Advertising

MarcoBellinazzo : Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatem… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: I complimenti di #Mancini: 'Grandissima #Italia' #SerbiaItalia - 1984_pinto : RT @MarcoBellinazzo: Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatemelo… - sportface2016 : I complimenti di #Mancini: 'Grandissima #Italia' #SerbiaItalia - rita6255 : RT @MarcoBellinazzo: Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatemelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Mancini

Metro

Davanti a circa 3mila serbi, gli Azzurri danno eco alle vittoria dell'Italia die firmano ... Gioia azzurra nel calcio, festa azzurra nel... ct bresciano della Spagna e, da qualche settimana anche coach della Virtus Bologna di, per ... Il merito è degli allenatori, Robertoe Luis Enrique: entrambi hanno svolto un eccellente ...“Grandissimo gioco, grandissima Italia. Italbasket a Tokyo 2020”. Questi i complimenti via social del Ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, all’Italia del basket che si è qualificata ai Gioch ..."Sono italiano, anche se ho scelto di vivere in Spagna. Non sono mezzo italiano e mezzo spagnolo, ci tengo a chiarirlo. Le metà non esistono. Ricordo che, quando ci premiarono dopo il primo Europeo di ...