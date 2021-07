Basket | l’Italia compie l’impresa | Serbia battuta e pass per le Olimpiadi

Leggi su zon

(Di domenica 4 luglio 2021) L’Italdi Meo Sacchetti, espugnando il campo dellanella finale del torneo pre-Olimpico: adesso si va a Tokyo A Belgrado, in terra serba davanti al pubblico locale, l’Italsi giocava contro lailper Tokyo e per i Giochi Olimpici in programma tra la fine di Luglio e inizio Agosto nella finalissima del torneo pre-olimpico. E la squadra di coach Meo Sacchetti (senza tre pilastri come Datome, Gallinari e Belinelli), ribaltando il pronostico della vigilia e vincendo La ...