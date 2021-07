Basket: l’Italia batte la Serbia (102-95) e vola alle Olimpiadi di Tokio (Di domenica 4 luglio 2021) L'ItalBasket pateciperà ai giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado, gli azzurri compiono una vera impresa battendo i padroni di casa della Serbia: 102-95. L'Italia tornerà quindi alle Olimpiadi, gioia che manca dall'edizione del 2004, quando vinse una storica medaglia d'argento. Con il pass staccato dall'ItalBasket per i Giochi olimpici, l'Italia Team tocca il numero record di qualificati: 384 azzurri che vivranno a Tokyo il loro sogno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) L'Italpateciperà ai giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado, gli azzurri compiono una vera impresando i padroni di casa della: 102-95. L'Italia tornerà quindi, gioia che manca dall'edizione del 2004, quando vinse una storica medaglia d'argento. Con il pass staccato dall'Italper i Giochi olimpici, l'Italia Team tocca il numero record di qualificati: 384 azzurri che vivranno a Tokyo il loro sogno L'articolo proviene da Firenze Post.

