Basket, i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi. Torna Danilo Gallinari? (Di domenica 4 luglio 2021) Il comunicato della FIP recita testualmente: “Gli Azzurri faranno ritorno in Italia già domani mattina e dopo qualche giorno si ritroveranno nuovamente per preparare l’impegno Olimpico. Il programma del raduno verrà reso noto nei prossimi giorni“. Già, ma quali azzurri? Questo è il grande dilemma di Meo Sacchetti che dovrà essere sciolto nei prossimi giorni, e forse nelle prossime ore. Il gruppo di Belgrado sarà riconfermato pressoché in blocco, e su questo c’è poco da dubitare: di grandissimo valore è stata l’impresa compiuta al Pionir, che poi ora ha il nome di Aza Nikolic addosso, ma sempre Pionir rimane. Rimane però un tris di questioni cui dare una risposta, e riguarda tre uomini che, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Il comunicato della FIP recita testualmente: “Gli Azzurri faranno ritorno in Italia già domani mattina e dopo qualche giorno si ritroveranno nuovamente per preparare l’impegno Olimpico. Il programma del raduno verrà reso noto nei prossimi giorni“. Già, ma quali azzurri? Questo è il grande dilemma di Meo Sacchetti che dovrà essere sciolto nei prossimi giorni, e forse nelle prossime ore. Il gruppo di Belgrado sarà riconfermato pressoché in blocco, e su questo c’è poco da dubitare: di grandissimo valore è stata l’impresa compiuta al Pionir, che poi ora ha il nome di Aza Nikolic addosso, ma sempre Pionir rimane. Rimane però un tris di questioni cui dare una risposta, e riguarda tre uomini che, ...

Basket, Preolimpico Belgrado 2021: la Serbia è imbattibile? Le possibili armi per tentare il miracolo OA Sport Petrucci commenta le possibili convocazioni di Gallinari, Datome e Belinelli “Gallinari? Io sono disponibile su tutti. Dipende dall’allenatore. È lui che decide. Anche su Datome e Belinelli decide l’allenatore. Da quando sono tornato al basket è la ...

Basket, clamorosa Italia: batte la Serbia e va alle Olimpiadi Dopo 17 anni gli azzurri si qualificano per i Giochi: Serbia travolta (95-102) da una prova strepitosa di Tonut e compagni ...

