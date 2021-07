Basket, Danilo Gallinari: “Se l’Italia vincerà oggi, sarei onorato di far parte della squadra alle Olimpiadi” (Di domenica 4 luglio 2021) Gli Atlanta Hawks hanno finito questa notte la stagione NBA: i Milwaukee Bucks li hanno battuti per 4-2, qualificandosi così per le NBA Finals. Per Danilo Gallinari, dunque, è terminata quella che è la sua migliore annata della carriera dall’altra parte dell’Oceano, per risultato raggiunto dalla sua franchigia, vissuto a 13.3 punti e 4.5 rimbalzi di media. L’ala di Sant’Angelo Lodigiano, dopo l’ultima fatica con gli Hawks, ha rilasciato parole che testimoniano la sua voglia d’azzurro, riportate da Michael Scotto: “Credo ancora nelle Olimpiadi, e se coach e Federazione mi daranno la chance di andarci in ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Gli Atlanta Hawks hanno finito questa notte la stagione NBA: i Milwaukee Bucks li hanno battuti per 4-2, qualificandosi così per le NBA Finals. Per, dunque, è terminata quella che è la sua migliore annatacarriera dall’altradell’Oceano, per risultato raggiunto dalla sua franchigia, vissuto a 13.3 punti e 4.5 rimbalzi di media. L’ala di Sant’Angelo Lodigiano, dopo l’ultima fatica con gli Hawks, ha rilasciato parole che testimoniano la sua voglia d’azzurro, riportate da Michael Scotto: “Credo ancora nelle, e se coach e Federazione mi daranno la chance di andarci in ...

