Balotelli punta i Mondiali: il presidente della nuova squadra spiazza tutti (Di domenica 4 luglio 2021) Mario Balotelli è pronto al trasferimento in Turchia. L'attaccante italiano si accaserà all'Adana Demirspor, club di massima divisione turca. Mario Balotelli è pronto a ripartire. Dopo l'avventura in Serie B al Monza, SuperMario potrebbe già aver trovato una nuova sistemazione. Il futuro in Turchia sembra essere, infatti, sempre più vicino. A svelarlo è il presidente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DomenicoF19 : @AntonelloAng Si, invece se c era kean il problema della punta era risolto?????? In pratica un balotelli molto piu scarso tecnicamente - dondam85 : La cosa che mi sconvolge di più è che la prima punta tecnicamente più forte in Italia ha giocato nel Monza in serie… - FOOT_FLIX : Balotelli quarta punta? - apuntobracco : Comincia il mercato degli svincolati: l'#AdanaDemirspor prende Younes #Belhanda e punta Mario #Balotelli, scaricato… - buffoncrazia2 : Balotelli quarta punta @juventusfc -