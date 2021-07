Azzurri, è un'impresa straordinaria. E a Tokyo potrebbe esserci anche Gallinari (Di domenica 4 luglio 2021) Il commento di Davide Chinellato sul successo dell'Italia del basket nella finale del torneo preolimpico contro la Serbia: gli Azzurri dopo 17 anni parteciperanno ai Giochi olimpici. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Il commento di Davide Chinellato sul successo dell'Italia del basket nella finale del torneo preolimpico contro la Serbia: glidopo 17 anni parteciperanno ai Giochi olimpici.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - rtl1025 : ?? L'#Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di #Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli… - giomalago : Che impresa pazzesca! La Nazionale maschile @Italbasket torna ai Giochi dopo 17 anni. Vittoria in Serbia con una pr… - Pall_Gonfiato : La Nazionale di basket vola a Tokyo: impresa degli azzurri di Sacchetti nel preolimpico di Belgrado - Ghigo_07 : RT @giomalago: Che impresa pazzesca! La Nazionale maschile @Italbasket torna ai Giochi dopo 17 anni. Vittoria in Serbia con una prestazione… -