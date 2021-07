Azpilicueta | “Jorginho è un grandissimo giocatore | bisognerà fermarlo È fondamentale per il gioco dell’Italia”

(Di domenica 4 luglio 2021) César, terzino della Nazionale spagnola, nel corso di una conferenza stampa si è soffermato sulla partita di martedì contro l’Italia. Nella gara valida per la semifinale dell’Europeo, il difensore affronterà due suoi compagni di squadra al Chelsea comeed Emerson Palmieri. “Se ci sentiamo? Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, è normale. Ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. È una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese.? È un, lo ha ...

ha parlato del compagno di squadra al Chelsea, indicandolo come giocatore di riferimento tra gli Azzurri Cèsarha parlato in conferenza stampa, indicandocome uno dei giocatori più temibili della Nazionale di Roberto Mancini. "Abbiamo una chat di gruppo con il Chelsea, ma sarò contento di ...Ultime notizie clacio - Cesar, terzino del Chelsea e della Nazionale spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...suoi compagni di squadra in quel di Londra Emerson Palmieri e:...Italia-Spagna è ormai alle porte ed è subito sfida in casa Chelsea: Jorginho ed Emerson Palmieri incontrano Azpilicueta ...Emerson dovrebbe giocare come laterale sinistro, Chiesa pare in vantaggio su Berardi per il match che mette in palio la finale di Euro 2020 ...