Azpilicueta | Insigne molto pericoloso | è tecnico e rapido Cerca sempre una giocata

quali sono i rivali azzurri più insidiosi da affrontare? "sta giocando un grande Europeo - ...sia nel Chelsea che nell'Italia di essere importante per fare girare il gioco - dice- .teme innanzitutto Lorenzo: 'Non lo conosco di persona, ma so che in campo può essere molto pericoloso. Sta giocando un grande Europeo, è un giocatore molto tecnico e rapido che ...COPENHAGEN, DENMARK - JUNE 28: Cesar Azpilicueta of Spain celebrates after scoring their side's second goal during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Croatia and Spain at Parken ...E' uno dei pilastri del Chelsea, con cui ha vinto la Champions, e della nuova Spagna, quella di Luis Enrique, uno dei pilastri della Spagna che martedì affronterà a Wembley l'Italia nella semifinale d ...