Azionariato | Palermo FBC 1900 Supporters Trust | “Presenteremo proposta ufficiale”

(Di domenica 4 luglio 2021)FBCha espresso la volontà di creare un progetto mirato ad ampliare la partecipazione nelle quote societarie del

Advertising

LiveSicilia : Azionariato, Palermo FBC 1900: “Formalizzeremo la proposta” - MondoPalermo : Il #Palermo FBC 1900 pronto a formalizzare una proposta per l’azionariato: “Noi ci siamo” - zazoomblog : Palermo Mirri e l’azionariato popolare: “Attendiamo la proposta dei tifosi” - #Palermo #Mirri #l’azionariato - zazoomblog : Palermo Mirri e l’azionariato popolare: “Attendiamo la proposta dei tifosi” - #Palermo #Mirri #l’azionariato - Mediagol : Palermo, Mirri e l’azionariato popolare: “Attendiamo la proposta dei tifosi” -

Ultime Notizie dalla rete : Azionariato Palermo

Livesicilia.it

...1900 per l'iniziativa popolare ? La Coppa Italia di Serie C alMuseum Ci auguriamo che l'incontro abbia seguito, che questa società decida di aprirsi veramente ad un modello di......richiesto la formalizzazione di una proposta per l'che venga poi sottoposta a un vaglio. La nota ' Noi ci siamo!! Siamo disponibili nel voler rafforzare e sostenere il nostro. ...Prende sempre più campo l’ipotesi che possa nascere una nuova forma di azionariato popolare legata al Palermo Fc. Nei giorni scorsi è avvenuto l’incontro tra il presidente della società e l’associazio ...Ampliare la compartecipazione azionaria dei tifosi nel club rosanero tramite l'accoglimento di nuove iniziative popolari: Dario Mirri ha incontrato l'associazione PALERMO F.B.C. 1900 Supporter Trust a ...