“Avrei voluto ucciderla anche prima, ma avevo dovuto lasciar perdere” caso Chiara Gualzetti, ecco chi ha pronunciato queste parole da brividi (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia intera è ancora sconvolta per l’ omicidio di Chiara Gualzetti, la giovane di 16 anni uccisa domenica scorsa a Monteveglio da un suo coetaneo. A scuotere il Paese sono gli inquietanti dettagli che continuano ad uscire in questi giorni, legati alla confessione del ragazzo che ha stroncato la vita di una ragazza nemmeno maggiorenne. Durante l’interrogatorio di fronte al gip del Tribunale dei minori di Bologna, il ragazzo ha ammesso che aveva pensato di ucciderla anche qualche giorno prima, ma che aveva dovuto attendere. “Spinto da una voce interiore”, il movente dell’ ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia intera è ancora sconvolta per l’ omicidio di, la giovane di 16 anni uccisa domenica scorsa a Monteveglio da un suo coetaneo. A scuotere il Paese sono gli inquietanti dettagli che continuano ad uscire in questi giorni, legati alla confessione del ragazzo che ha stroncato la vita di una ragazza nemmeno maggiorenne. Durante l’interrogatorio di fronte al gip del Tribunale dei minori di Bologna, il ragazzo ha ammesso che aveva pensato diqualche giorno, ma che avevaattendere. “Spinto da una voce interiore”, il movente dell’ ...

