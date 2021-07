Auto fuori strada | muore a 46 anni cardiologo dell' ospedale di Grosseto

(Di domenica 4 luglio 2021) Pitigliano (), 4 luglio 2021 - Un uomo di 46è morto in un incidentele verificatosi stamani alle 7 lungo la statale 74 fra Pitigliano e Manciano . Secondo le prime informazioni ...

Secondo le prime informazioni la vittima viaggiava a bordo di un'auto finita fuori strada. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. La vittima dell'incidente è Marco Breschi, 46 anni, medico cardiologo dell'ospedale di Grosseto. Incidente stradale mortale stamani intorno alle 7 lungo la strada regionale 74 tra Pitigliano e Manciano, in provincia di Grosseto.