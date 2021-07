Atletica, Marcell Jacobs 2° in Diamond League: 10.05 a Stoccolma, Baker lo batte di 2 centesimi. Forma olimpica (Di domenica 4 luglio 2021) Marcell Jacobs si conferma in eccellente Forma fisica e conquista un prestigioso secondo posto in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. A Stoccolma (Svezia) il velocista italiano ha corso i 100 metri in un rilevante 10.05 con 0,8 m/s di vento contrario, non così lontano dal 10.01 con cui settimana scorsa vinse gli Assoluti a Rovereto. Il primatista nazionale, capace di 9.95 ormai un paio di mesi fa a Savona, ha corso spalla a spalla con il fuoriclasse statunitense Ronnie Baker, che ha avuto la meglio per appena ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)si conferma in eccellentefisica e conquista un prestigioso secondo posto in, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. A(Svezia) il velocista italiano ha corso i 100 metri in un rilevante 10.05 con 0,8 m/s di vento contrario, non così lontano dal 10.01 con cui settimana scorsa vinse gli Assoluti a Rovereto. Il primatista nazionale, capace di 9.95 ormai un paio di mesi fa a Savona, ha corso spalla a spalla con il fuoriclasse statunitense Ronnie, che ha avuto la meglio per appena ...

