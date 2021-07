Atletica, Jacobs vicino a Baker a Stoccolma: 10"05 (Di domenica 4 luglio 2021) Prosegue molto bene l'avvicinamento di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo . Il primatista italiano dei 100 metri ha ottenuto il secondo posto nella tappa di Stoccolma della Wanda Diamond League, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Prosegue molto bene l'avvicinamento di Marcellalle Olimpiadi di Tokyo . Il primatista italiano dei 100 metri ha ottenuto il secondo posto nella tappa didella Wanda Diamond League, ...

Advertising

FSolibello : RT @atleticaitalia: #atletica ? MARCELL JACOBS 10.05 A STOCCOLMA (-0.8 il vento) ?? in @Diamond_League secondo posto nei 100 metri per il p… - GLucaTempesta : RT @atleticaitalia: #atletica ? MARCELL JACOBS 10.05 A STOCCOLMA (-0.8 il vento) ?? in @Diamond_League secondo posto nei 100 metri per il p… - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs secondo nei 100 dei grandi (10'05)! Bol, Dos San… - WSalvaterra : RT @atleticaitalia: #atletica ? MARCELL JACOBS 10.05 A STOCCOLMA (-0.8 il vento) ?? in @Diamond_League secondo posto nei 100 metri per il p… - ilmetropolitan : ????#Atletica. A #Stoccolma duello con #Baker: #Jacobs è secondo in 10.05 -- -