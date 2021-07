Atletica, Diamond League: Duplantis tenta il mondiale, 2.03 di Mahuchikh, Gayle vola, Bol esagerata (Di domenica 4 luglio 2021) La quinta tappa della Diamond League, andata in scena oggi pomeriggio a Stoccolma (Svezia), ha regalato come sempre grandissimo spettacolo. Già detto del secondo posto di Marcell Jacobs sui 100 metri in 10.05, va segnalato quanto fatto dal padrone di casa Armand Duplantis: ha tentato ancora una volta l’assalto al già suo record del mondo di salto con l’asta, ma i tre tentativi a 6.19 metri sono falliti come qualche giorno fa a Oslo. Il Campione del Mondo ha comunque vinto la gara con un rilevante 6.02, battendo lo statunitense Sam Kendricks e il francese Renaud Lavillenie (5.92). Prestazione di lusso anche ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La quinta tappa della, andata in scena oggi pomeriggio a Stoccolma (Svezia), ha regalato come sempre grandissimo spettacolo. Già detto del secondo posto di Marcell Jacobs sui 100 metri in 10.05, va segnalato quanto fatto dal padrone di casa Armand: hato ancora una volta l’assalto al già suo record del mondo di salto con l’asta, ma i tretivi a 6.19 metri sono falliti come qualche giorno fa a Oslo. Il Campione del Mondo ha comunque vinto la gara con un rilevante 6.02, battendo lo statunitense Sam Kendricks e il francese Renaud Lavillenie (5.92). Prestazione di lusso anche ...

abuongi : #Atletica Anche Marcell Jacobs tra le stelle di Stoccolma: un altro tempone (10'05) controvento in un contesto di g… - achillesorca : RT @atleticaitalia: #atletica ? MARCELL JACOBS 10.05 A STOCCOLMA (-0.8 il vento) ?? in @Diamond_League secondo posto nei 100 metri per il p… - RSIsport : ????????? Salomé Kora ha approfittato dell'assenza di diverse protagoniste, tra le quali Ajla Del Ponte, per conquista… - STnews365 : Marcell Jakobs pronto per le Olimpiadi: 10.05 a Stoccolma. L'Azzurro secondo in Diamond League: ottimo tempo nonost… - RaiSport : #Jacobs secondo in 10''05 a #Stoccolma nei 100 metri Lo sprinter azzurro insidia uno dei più forti al mondo, lo sta… -