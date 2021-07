Aspettando il Festival di Venezia 2021 | tutte le madrine e i padrini degli ultimi venti anni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 luglio 2021) 04La bellezza, naturalmente. Ma non solo. Anche la raffinatezza, il talento, l’empatia. Queste le caratteristiche che accomunano le madrine – e i padrini – che si sono succeduti in oltre vent’anni alla Mostra del Cinema di Venezia. Attrici, attori e modelle che hanno sempre portato al Lido la loro forte identità. Come farà di certo anche Serena Rossi che aprirà la 78a Mostra nella serata del 1° settembre, sul palco della Sala Grande e guiderà la cerimonia di chiusura l’11 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.