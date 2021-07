Ascolti Tv 3 luglio: Inghilterra-Ucraina a 6,350 milioni e 36,1% (Rai+Sky). Alle 18.00 Danimarca-Repubblica Ceca 3,8 mln e 32% (Rai+Sky) (Di domenica 4 luglio 2021) Ascolti, calcio: al pomeriggio su Rai1 Danimarca-Repubblica Ceca al 26,5% su Rai1 e al 5% su Sky. Alla sera Inghilterra- Danimarca al 32,4% su Rai1 e al 3,7% su Sky Dopo la serata Azzurra di venerdì, ieri sabato 3 luglio è toccato ai bianchi dell’Inghilterra, dall’altro lato del tabellone, conquistare la semifinale degli Europei di calcio battendo quattro a zero l’Ucraina, e destinandosi ad affrontare la Danimarca, che nel pomeriggio ha regolato la Repubblica Ceca per due a uno. Il match ... Leggi su tvzoom (Di domenica 4 luglio 2021), calcio: al pomeriggio su Rai1al 26,5% su Rai1 e al 5% su Sky. Alla seraal 32,4% su Rai1 e al 3,7% su Sky Dopo la serata Azzurra di venerdì, ieri sabato 3è toccato ai bianchi dell’, dall’altro lato del tabellone, conquistare la semifinale degli Europei di calcio battendo quattro a zero l’, e destinandosi ad affrontare la, che nel pomeriggio ha regolato laper due a uno. Il match ...

