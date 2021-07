Arsenal, Rabiot è il nome nuovo per quanto riguarda il centrocampo (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime stagioni sono state abbastanza deludenti per quanto riguarda l’Arsenal. La semifinale in Europa League conquistata pochi mesi fa non può certo cambiare questo giudizio. Il blasone e la storia della squadra londinese impongono bel altro. Ragion per cui, l’Arsenal vuole vivere un calciomercato da protagonista. I nomi che sono stati fatti per rinforzare la squadra sono tanti. A centrocampo nelle ultime ore è stato accostato addirittura un campione del mondo a Russia 2018 con la sua Francia. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, giocatore classe 1995 di proprietà della ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime stagioni sono state abbastanza deludenti perl’. La semifinale in Europa League conquistata pochi mesi fa non può certo cambiare questo giudizio. Il blasone e la storia della squadra londinese impongono bel altro. Ragion per cui, l’vuole vivere un calciomercato da protagonista. I nomi che sono stati fatti per rinforzare la squadra sono tanti. Anelle ultime ore è stato accostato addirittura un campione del mondo a Russia 2018 con la sua Francia. Stiamo parlando di Adrien, giocatore classe 1995 di proprietà della ...

