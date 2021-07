Arriva il bonus TV DVB - T2 da 100 Euro | non servirà l' ISEE I requisiti e come richiederlo

(Di domenica 4 luglio 2021) Untv per tutti, per facilitare il passaggio al nuovo DVB - T2. Sono queste le intenzioni del Ministero dell'Economia e Finanze, che a breve dovrebbe pubblicare in Gazzetta Ufficiale la normativa che disciplinerà il nuovotv da 100, che avrà criteri meno stringenti rispetto altv da 50. Secondo quanto riportato da Il Correre della Sera ...

... che a breve dovrebbe pubblicare in Gazzetta Ufficiale la normativa che disciplinerà il nuovotv da 100 Euro , che avrà criteri meno stringenti rispetto altv da 50 Euro . Secondo quanto ...... che fa Roma? Se ne sbatte e non paga i contributi dei gravissimi!! Non dimentica ilvacanza, ... noi agonizzanti cerchiamo di cavarcela col contributo e zac! nona singhiozzo dove ...Quando sarà accessibile il contributo e perché cambiare proprio adesso il proprio televisore: bonus tv, la svolta: tutti possono averlo, a quanto ammonta.A quanto pare, il MEF sarebbe pronto a lanciare un nuovo bonus TV da 100 Euro per favorire il passaggio al DVB-T2.