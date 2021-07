(Di domenica 4 luglio 2021) : resosi responsabile del delitto di detenzione diNella giornata di ieri, personalelocale Squadra Mobile, unitamente a quello del Posto di Polizia Ferroviaria di, traevano in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana di anni 34, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, in quanto resosi responsabile del

POLIZIA DI STATO -UNDELLA DROGA Nella giornata di ieri, personale della locale Squadra Mobile, unitamente a quello del Posto di Polizia Ferroviaria di Ferrara, traevano in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana di anni 34, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Il coniuge, un tunisino di quarantotto anni da anni residente a Rimini, è statodai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti familiari. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice. Arrestato corriere della droga a Ferrara: resosi responsabile del delitto di detenzione di droga per spaccio e detenzione di stupefacenti. Accusa un malore in treno e viene portato in ospedale dove i medici accertano che aveva ingerito un etto di eroina in ovuli. Gli uomini della polizia ferroviaria di Foligno hanno arrestato per spaccio.