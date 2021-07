Arisa scatenata a Napoli: dopo il Gay Pride anche il super party in piscina (Di domenica 4 luglio 2021) Arisa scatenata a Napoli. Nel weekend, la cantante lucana è stata assoluta protagonista della scena perché invitata come madrina al Gay Pride 2021 all’ombra del Vesuvio. Ma il fine settimana è proseguito con un party in piscina domenica pomeriggio in uno dei locali più in vista di Bacoli in compagnia di numerose personalità, tra queste anche il chirurgo dei vip, il dottor Salvatore Artiano. Arisa e il rapporto con Napoli Arisa e Napoli sono un binomio che ormai è noto. Una visita che non c’è stata solo ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021). Nel weekend, la cantante lucana è stata assoluta protagonista della scena perché invitata come madrina al Gay2021 all’ombra del Vesuvio. Ma il fine settimana è proseguito con unindomenica pomeriggio in uno dei locali più in vista di Bacoli in compagnia di numerose personalità, tra questeil chirurgo dei vip, il dottor Salvatore Artiano.e il rapporto consono un binomio che ormai è noto. Una visita che non c’è stata solo ...

