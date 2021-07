Argentina, Messi: «-1 da Pelé? Non penso ai premi individuali. Siamo vicini all’obiettivo» (Di domenica 4 luglio 2021) Lionel Messi ha parlato dopo la rotonda vittoria dell’Argentina contro l’Ecuador in Copa America: le sue parole Lionel Messi ha parlato dopo la rotonda vittoria dell’Argentina contro l’Ecuador in Copa America, arrivata grazie a un suo gol e a due assist. Con la rete segnata all’Ecuador, la Pulce è arrivato a quota 76 reti a -1 dal record di Pelè come miglior marcatore della storia delle formazioni sudamericane. Le sue parole riportate da Itasportpress.it. MATCH – «Devo dire che è stata una partita molto dura, sapevamo della difficoltà che avremmo trovato contro l’Ecuador, una squadra molto laboriosa, con giocatori molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Lionelha parlato dopo la rotonda vittoria dell’contro l’Ecuador in Copa America: le sue parole Lionelha parlato dopo la rotonda vittoria dell’contro l’Ecuador in Copa America, arrivata grazie a un suo gol e a due assist. Con la rete segnata all’Ecuador, la Pulce è arrivato a quota 76 reti a -1 dal record di Pelè come miglior marcatore della storia delle formazioni sudamericane. Le sue parole riportate da Itasportpress.it. MATCH – «Devo dire che è stata una partita molto dura, sapevamo della difficoltà che avremmo trovato contro l’Ecuador, una squadra molto laboriosa, con giocatori molto ...

