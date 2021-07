Argentina, Lautaro Martinez: “Vogliamo arrivare in finale e siamo convinti di portelo fare” (Di domenica 4 luglio 2021) L’attaccante dell’Inter e della Nazionale Argentina, Lautaro Martinez, dopo il successo ai quarti di Copa America 2021 contro l’Ecuador, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da As: “Abbiamo visto un’Argentina protagonista. Con la classe dei nostri calciatori possiamo fare la differenza e questo è sempre positivo. siamo anche noi una squadra fisica, che corre tantissimo, e diamo sempre una buona immagine. Segnare tre gol non è mai scontato. In semifinale ci sarà la Colombia, un avversario tosto, fisico, ma Vogliamo ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) L’attaccante dell’Inter e della Nazionale, dopo il successo ai quarti di Copa America 2021 contro l’Ecuador, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da As: “Abbiamo visto un’protagonista. Con la classe dei nostri calciatori posla differenza e questo è sempre positivo.anche noi una squadra fisica, che corre tantissimo, e diamo sempre una buona immagine. Segnare tre gol non è mai scontato. In semici sarà la Colombia, un avversario tosto, fisico, ma...

