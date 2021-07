Arcivescovo Battaglia cita Gandhi su fatti carcere S.M. Capua Vetere: Violenza sembra produrre bene ma è male permanente (Di domenica 4 luglio 2021) “Mi ?oppongo alla Violenza perché, quando sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente”. L’Arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia cita Gandhi nell’apprendere dei gravi episodi di Violenza verificatisi nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. “Le aggressioni commesse da alcuni agenti della polizia penitenziaria – scrive – non solo sono una violazione della nostra Costituzione – che attribuisce alla pena un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) “Mi ?oppongo allaperché, quandoil, è untemporaneo; mentre ilche fa è”. L’di Napoli Mimmonell’apprendere dei gravi episodi diverificatisi nella casa circondariale di Santa Maria. “Le aggressioni commesse da alcuni agenti della polizia penitenziaria – scrive – non solo sono una violazione della nostra Costituzione – che attribuisce alla pena un ...

