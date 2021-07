Anziano rianimato dopo malore in acqua, ma era già deceduto. Medico e Infermiere tentano il miracolo. (Di domenica 4 luglio 2021) tentano di salvarlo disperatamente dopo malore in mare. Medico e due Infermiere non riescono a rianimarlo. Triste episodio sulle spiagge di Finale Ligure (SV) intorno alle 12.30 di oggi. Un uomo che si trovava in acqua per nuotare ha accusato un malore ed è deceduto. 12 minuti di rianimazione cardiopolmonare non sono serviti a nulla. A lanciare l’allarme la moglie della vittima, un 77enne torinese, che dopo mezz’ora circa del tuffo, non avendo più sue notizie, si è mobilitata. L’uomo è stato così rintracciato nello specchio acqueo ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)di salvarlo disperatamentein mare.e duenon riescono a rianimarlo. Triste episodio sulle spiagge di Finale Ligure (SV) intorno alle 12.30 di oggi. Un uomo che si trovava inper nuotare ha accusato uned è. 12 minuti di rianimazione cardiopolmonare non sono serviti a nulla. A lanciare l’allarme la moglie della vittima, un 77enne torinese, chemezz’ora circa del tuffo, non avendo più sue notizie, si è mobilitata. L’uomo è stato così rintracciato nello specchio acqueo ...

