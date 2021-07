Anticipazioni Love is in the air, Eda finisce nei guai dopo le bugie (Di domenica 4 luglio 2021) Le Anticipazioni di Love is in the air fanno sapere di un grosso plot twist nella trama della soap opera turca Le Anticipazioni di Love is in the air della settimana dal 5 luglio danno nuovi importanti sviluppi sulla trama dell’amata soap opera turca di Canale 5. È stato Kaan a rubare i disegni industriali L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Lediis in the air fanno sapere di un grosso plot twist nella trama della soap opera turca Lediis in the air della settimana dal 5 luglio danno nuovi importanti sviluppi sulla trama dell’amata soap opera turca di Canale 5. È stato Kaan a rubare i disegni industriali L'articolo proviene da Inews.it.

