Anticipazioni Beautiful dal 5 al 10 luglio 2021 | Ridge e Shauna vogliono stare insieme

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 luglio 2021) Nelle puntate dal 5 al 10della soap opera americanavedremobaciarsi come due teneri amanti. In tal senso prenderanno una decisione importante che riguarderà le loro vite.dal 5 al 7dopo l’ennesimo litigio con Brooke si rifugia da. I due a spasso per Las Vegas scoprono che a legarli è qualcosa di ...