Anticipazione seconda dose AstraZeneca nel Lazio: nuovo SMS della Regione, ecco come confermare l’appuntamento (Di domenica 4 luglio 2021) Sembra essersi risolto il caso degli SMS inviati dalla Regione Lazio venerdì notte per anticipare la seconda dose di AstraZeneca. Gli utenti hanno infatti ricevuto un messaggio in cui veniva data la possibilità di anticipare a 56 giorni il richiamo e per aderire bastava rispondere con un codice riportato all’interno del testo. Facile a dirsi, impossibile o quasi, a farsi. Sì perché il sistema – e non è la prima volta – è andato letteralmente in tilt. Moltissimi utenti non sono riusciti infatti in alcun modo a rispondere all’SMS. A metà giornata, non a caso, la Regione ha diramato una nota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Sembra essersi risolto il caso degli SMS inviati dallavenerdì notte per anticipare ladi. Gli utenti hanno infatti ricevuto un messaggio in cui veniva data la possibilità di anticipare a 56 giorni il richiamo e per aderire bastava rispondere con un codice riportato all’interno del testo. Facile a dirsi, impossibile o quasi, a farsi. Sì perché il sistema – e non è la prima volta – è andato letteralmente in tilt. Moltissimi utenti non sono riusciti infatti in alcun modo a rispondere all’SMS. A metà giornata, non a caso, laha diramato una nota ...

