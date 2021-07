Amadeus Festival di Sanremo atto terzo | la bomba appena esplosa

Advertising

OLGA_LFPL : RT @AllMusicItalia: Festival di Sanremo 2022: c'è la possibilità che Amadeus, colui che ha rivoluzionato musicalmente il Festival, torni? E… - AllMusicItalia : Festival di Sanremo 2022: c'è la possibilità che Amadeus, colui che ha rivoluzionato musicalmente il Festival, torn… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Nel caso dovessi fare il terzo Sanremo sarà #Fiorello a decidere se esserci e non esserci e quando esserci. È… - infoitcultura : Sanremo, Amadeus: 'Terzo festival? A una sola condizione' - BITCHYFit : Sanremo 2022: Amadeus è pronto per condurre un terzo Festival, ma a una condizione * -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Festival

...Morandi ha inoltre annunciato che pure ildi Sanremo è ormai archiviato. Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno del cantante sul palco dell'Ariston dopo i dubbi di. L'......dei più importantidi musica antica europei ed è già stato ospite di Ravennanel ...fra i 100 dischi che ogni amante della musica dovrebbe conoscere) e come Disco del mese da. ...Mentre Mediaset trasmette le repliche della terza stagione l'attore protagonista parla del futuro della serie tv ...In una sua recentissima intervista, Amadeus ha svelato un inedito retroscena che di sicuro non tutti conoscono: soltanto ora l'ha raccontato.