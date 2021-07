Alonso non perdona Vettel: lo spagnolo pessimista in vista della gara (Di domenica 4 luglio 2021) Non si da pace Fernando Alonso per quanto accaduto con Vettel durante il Q2. Il pilota spagnolo ha espresso tutta la sua rabbia nelle interviste post qualifiche. Gp Austria: Vettel penalizzato per aver bloccato Alonso in Q2 Alonso-Vettel: lo spagnolo pensa di poter andare a punti? Certamente un sabato negativo per l’Alpine, costretta a vedere entrambe le sue vetture fuori dalla Q3. Tanta rabbia per Alonso, bloccato tra curva 9 e 10 da Sebastian Vettel mentre stava realizzando il suo giro veloce. Il due volte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Non si da pace Fernandoper quanto accaduto condurante il Q2. Il pilotaha espresso tutta la sua rabbia nelle interviste post qualifiche. Gp Austria:penalizzato per aver bloccatoin Q2: lopensa di poter andare a punti? Certamente un sabato negativo per l’Alpine, costretta a vedere entrambe le sue vetture fuori dalla Q3. Tanta rabbia per, bloccato tra curva 9 e 10 da Sebastianmentre stava realizzando il suo giro veloce. Il due volte ...

Advertising

sowmyasofia : Alonso non perdona Vettel: lo spagnolo pessimista in vista della gara - infoitsport : Carlos Sainz, la speranza di Alonso per il pilota Ferrari: “Non è facile” - ItsF1TIME1 : No further action per Sainz e Bottas per aver rallentato senza motivo tra curva 9 e curva 10. 3 posizioni di penali… - sebavettels : La cosa che fa più ridere è che secondo me anche se davanti ad Alonso non ci fosse stato Vettel comunque, visto il… - Federic62061876 : @ReteSport Marco alonso sarebbe un colpaccio prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal chelsea che non gioca mai -