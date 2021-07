Allenatori Serie A | le ultime news Scoperta solo la panchina dello Spezia

(Di domenica 4 luglio 2021) Anche ladella Sampdoria è occupata da oggi. Niente Patrick Vieira , suggestione uscita nelle scorse settimane , ma Roberto D'Aversa , annunciato in giornata dal club blucerchiato. "Il ...

Advertising

montybrogan_ : @AntonioSomma Ma noi siamo la Lazio, è evidente che le nostre ambizioni siano tali da poter recriminare su alcune s… - Alevt86 : @fettonejr @8110JR @PagineRomaniste Io l’ho visto un paio di volte e non mi era dispiaciuto. Le riserve della Premi… - cn1926it : #SerieA, è quasi completo il puzzle degli allenatori: solo una panchina da assegnare - SkySport : Gli allenatori della Serie A 2021-2022 #SkySport #SerieA - mick_napoli_ : RT @GA7_Official: Senza tener conto della squadra, secondo voi chi sono i 5 migliori allenatori della Serie A? -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie

SerieBnews.com

Spezia su Motta A questo punto - a livello diA - resta scoperta solo la panchina dello Spezia , che ha recentemente perso Vincenzo Italiano , passato alla Fiorentina. Secondo gli ultimi ...L'evento calcistico si avvale di istruttori edaltamente qualificati, come l'ex portiere ... il tecnico Francesco Di Gaetano , secondo di mister Roberto Boscaglia nel Trapani inB, ...Il tecnico Vincenzo Maiuri ha rotto gli indugi: non allenerà il Rimini nella stagione 2021-2022. Lo ha comunicato al presidente Alfredo Rota, al dg Antonello Sammarco e al ds Andrea Maniero in un coll ...I conciari presentano Martini e Borselli, i giallorossi trattano Chiaramonti e Cicali. Attivo anche il Fucecchio. I movimenti fino alla Seconda ...