Alle Olimpiadi di Tokyo qualificati 384 atleti italiani È record

(Di domenica 4 luglio 2021) AGI - L'Italiadi2020 sarà presente con 384. Gli ultimi dodiciche si sono aggiunti al contingente dell'Italia Team già dasono stati i giganti della pallacanestro che questa sera hanno schiantato per 102 a 95 la Serbia nella finale che assegnava l'ultimo pass per i Giochi. Gli azzurriper lesono 198 uomini e 186 donne in 36 discipline differenti. Per lo sport italiano si tratta di un primato assoluto sia per quanto concerne il numero degli...