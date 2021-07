Alla vista dei carabinieri cerca di disfarsi di 200 euro falsi. Arrestato 60enne (Di domenica 4 luglio 2021) I carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno Arrestato un cittadino del Kosovo di 60 anni, già con precedenti, per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e ricettazione. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area di “Piazza Vittorio”, hanno notato il 60enne in via Merulana, camminare in direzione di via Leopardi che, Alla vista dei carabinieri ha cambiato repentinamente direzione e si è diretto all’interno di un esercizio commerciale. I carabinieri insospettiti dal ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 4 luglio 2021) Idella Stazione Roma Piazza Dante hannoun cittadino del Kosovo di 60 anni, già con precedenti, per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di moneteficate e ricettazione. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area di “Piazza Vittorio”, hanno notato ilin via Merulana, camminare in direzione di via Leopardi che,deiha cambiato repentinamente direzione e si è diretto all’interno di un esercizio commerciale. Iinsospettiti dal ...

