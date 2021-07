Alessandro Marotta al Modena | i saluti social dell’attaccante

(Di domenica 4 luglio 2021)vestirà la maglia del, nel prossimo campionato di Serie C. La conferma della chiusura dell’operazione di mercato, è arrivata direttamente attraverso i canalidella Società emiliana. Questa la carriera del giocatore e il suo salutofirma per ilattivissimo sul mercato. Dopo l’arrivo di Tesser in panchina e il rafforzamento della rosa con le firme di Francesco Renzetti, Matteo Ciofani, Riccardo Baroni, Fabio Scarsella e Paulo Azzi, ecco aggiungersi un’altra ...

Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb, uno dei nomi che più piace è quello di... Ecco, allora, chevorrebbe giocarsi la carta di uno scambio, e nello specifico con Dalbert , ......sarebbe dunque uno dei nomi più caldi per Ausilio eche hanno in mente anche altre alternative valide come Marcos Alonso, anch'egli tesserato del Chelsea. (aggiornamento diRinoldi)...In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver ingaggiato l’attaccante Alessandro Marotta (’86). Marotta ha firmato un contratto biennale. Nello scorso torneo il neo gialloblù ...Dura solo mezza stagione il sogno di un bomber di razza, come quelli del passato. La Juve Stabia saluta Alessandro Marotta. La punta, quattordici reti da gennaio dello scorso anno, lascia non ...